Новосибирский школьник украл велосипед

Парню избрали меру пресечения в виде подписки о не выезде. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

14-летний школьник украл велосипед. Парень спрятал его в лесу, однако его быстро раскрыли. Как это произошло рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

— Украденный велосипед стоил 15 тысяч рублей. Подозрения сразу упали на школьника. Ранее он был не судим, — уточнил источник.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ — «Кража». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Комсомолка» недавно писала про интересную кражу. Пенсионер из Новосибирской области пожаловался людей, которые выкопали на общественном поле 2,5 сотки картошки.

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