В Новосибирском зоопарке скончалась 51-летняяя женщина

На место выезжала скорая помощь. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирском зоопарке скончалась 51-летняя женщина. ЧП произошло днем 29 августа. В минздраве Новосибирской области информацию подтвердили.

— На место выезжала скорая помощь. К сожалению, женщина скончалась до ее приезда, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Есть несколько версий из-за чего сибирячка могла скончаться, но точная причина смерти будет известна только после экспертизы.

Тем не менее в социальных сетях люди начали высказывать свое мнение:

— Наверно, тромб оторвался.

— Говорят, что она упала в туалете и голову разбила.

— Может быть инсульт.

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