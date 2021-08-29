В Новосибирском зоопарке скончалась 51-летняяя женщина

На место выезжала скорая помощь.
Фото: Даба ДАБАЕВ
В Новосибирском зоопарке скончалась 51-летняя женщина. ЧП произошло днем 29 августа. В минздраве Новосибирской области информацию подтвердили.
— На место выезжала скорая помощь. К сожалению, женщина скончалась до ее приезда, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.
Есть несколько версий из-за чего сибирячка могла скончаться, но точная причина смерти будет известна только после экспертизы.
Тем не менее в социальных сетях люди начали высказывать свое мнение:
— Наверно, тромб оторвался.
— Говорят, что она упала в туалете и голову разбила.
— Может быть инсульт.
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