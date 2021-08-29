Сибирячка обнаружила в доме на чердаке патроны

Сибирячка позвонила в полицию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Новосибирской области обнаружила патроны на своей даче на чердаке. Это произошло в Коченевском районе на территории одного из СНТ.

— Женщина обнаружила патроны в доме под крышей. Они лежали в сумке и были разного калибра. Она тут же вызвала полицию, — уточнил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, что новосибирцы часто находят старые патроны и боеприпасы. Так, к примеру, тайник с боевыми патронами нашли рабочие во время дорожно-строительных мероприятий. Ящик был закопан в 5 километрах от села Раздольное в Новосибирской области.

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