В Новосибирске «Лада» сбила 7-летнего мальчика: ребенок в больнице

В Новосибирске «Лада» сбила ребенка во дворе жилого дома. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Лада» сбила ребенка во дворе жилого дома. ДТП случилось вечером, 28 августа, в Калининском районе.

— Сегодня, в 18:12 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 во дворе дома 14\1 на улице Дунаевского сбил 7-летнего мальчика, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с переломом ноги. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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