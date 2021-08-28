В Новосибирской области столкнулись «КАМАЗ» и «УАЗ»: погиб водитель

В Коченевском районе, днем 28 августа, произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Коченевском районе, днем 28 августа, произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб 61-летний мужчина.

В аварии погиб 61-летний мужчина. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

— Сегодня, в 12:20 26-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» ехал по полевой дороге со стороны села Барабинка в сторону села Поваренка. В пути следования по неустановленной пока причине, он столкнулся с ехавшим ему навстречу «УАЗом», за рулем которого был 61-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В результате ДТП водитель «УАЗа» получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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