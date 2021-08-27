В Новосибирске к ТЦ «Галерея» съехались несколько пожарных машин: в МЧС объяснили, что произошло

Происходящее у ТЦ засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске, вечером 27 августа, к торговому центру «Галерея» съехались несколько пожарных машин. Происходящее у ТЦ засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.
На кадрах видео действительно видно, что к центру подъехали как минимум четыре пожарных расчета. На месте происшествия находилась также карета скорой помощи.
Однако в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что беспокоиться не о чем. Спецслужбы прибыли туда по ложному вызову.
— Вызов был ложным, там просто пошел пар с кровли через вентиляцию, — сообщили в областном МЧС.
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