Погода в Новосибирске на 28 августа 2021 года: успейте поваляться на пляже

Последние августовские выходные будут очень жаркими.
Фото: Никита КАЛЬСИН
Погода в Новосибирске на 28 августа 2021 года порадует на выходных, ведь это последний день экстремальной жары перед сентябрем.
— Днем в Новосибирске будет +27…+29 градусов, ночью — до +13…+15, с небольшой облачностью, без осадков. Подует северо-восточный ветер со скоростью ночью: 3-8, а днем — 5-10 в секунду. По области температура поднимется до +30 градусов. Будет также ясно, без осадков, но по северо-западу области возможны кратковременные дожди и грозы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По прогнозу «Яндекс Погоды» 28 августа утром будет ясно, а днем — облачно с прояснениями. Днем температура достигнет +28 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер