Погода в Новосибирске на 28 августа 2021 года: успейте поваляться на пляже

Последние августовские выходные будут очень жаркими. Фото: Никита КАЛЬСИН

Погода в Новосибирске на 28 августа 2021 года порадует на выходных, ведь это последний день экстремальной жары перед сентябрем.

— Днем в Новосибирске будет +27…+29 градусов, ночью — до +13…+15, с небольшой облачностью, без осадков. Подует северо-восточный ветер со скоростью ночью: 3-8, а днем — 5-10 в секунду. По области температура поднимется до +30 градусов. Будет также ясно, без осадков, но по северо-западу области возможны кратковременные дожди и грозы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозу «Яндекс Погоды» 28 августа утром будет ясно, а днем — облачно с прояснениями. Днем температура достигнет +28 градусов.

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