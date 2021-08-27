В Новосибирске джип сбил 6-летнего мальчика на парковке у дома: ребенок в больнице

В Новосибирске 6-летний мальчик пострадал под колесами джипа. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске 6-летний мальчик пострадал под колесами джипа. По словам водителя, ребенок сам выбежал на дорогу. ДТП случилось днем, 27 августа, в Советском районе города.

— Сегодня, примерно в 14:34, 44-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee, ехавший по парковке у дома № 5/1 по улице Инженерная, сбил 6-летнего мальчика. По словам мужчины, ребенок сам выбежал из-за одной из стоявших там машин, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом ноги. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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