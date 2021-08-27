Сибиряка, до смерти избившего свою возлюбленную, отправили в колонию на семь лет

В Новосибирской области вынесли приговор мужчине, до смерти избившему свою возлюбленную. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области вынесли приговор мужчине, до смерти избившему свою возлюбленную. Об этом сообщили в Ордынском районном суде.

— Мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с женщиной и в ходе ссоры несколько раз ударил ее по голове. От полученных травм женщина скончалась, — сообщили в Ордынском районном суде Новосибирской области. — Судом постановлен обвинительный приговор в отношении мужчины, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

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