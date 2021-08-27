Под Новосибирском двое братьев-грабителей напали на семью с маленьким ребенком

Полиция ищет третьего участника налета. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Двое новосибирцев ответят за ограбление семьи с маленьким ребенком. Сама история произошла 9 февраля в селе Ленинское под Новосибирском. Местный житель ехал домой к семье, когда якобы сломавшийся автомобиль перекрыл дорогу. Водитель вышел помочь, и на него напали двое грабителей.

— Нападавших вышли навстречу потерпевшему в балаклавах, угрожая газовым баллончиком, заставили гражданина сесть в автомобиль и поехали к нему домой. Преступники проникли в дом потерпевшего, где в тот момент находись его супруга и ребенок. Налетчики забрали электронику на 900 тысяч рублей, — сообщили в полиции.

Налетчики надели балаклавы, перчатки и постарались замести следы, но полиция их поймала:

— Подозреваемые — двое братьев в возрасте 39 и 33 лет. Они были задержаны в соседнем селе в новосибирском районе. Мужчины были осведомлены, что потерпевший имеет хороший доход и проживает в коттедже на окраине отдаленного строящегося микрорайона, рядом с которым больше нет домов, — добавили следователи МВД.

В ходе обыска в доме мужчин нашли одежду, перчатки, балаклавы, 4 сотовых телефона, газовый баллончик и автомобиль. В полиции возбудили уголовное дело о групповом разбое, совершенном с незаконным проникновение в жилище.

Максимальное наказание по статье составляет до 12 лет колонии строгого режима.

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