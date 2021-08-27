В Новосибирске мать с двумя детьми на SUP-бордах застряла посреди Обского водохранилища

Сильный ветер не давал подплыть к берегу. Фото: группа спасателей МАСС "ВКонтакте"

В Новосибирске 41-летняя мать с двумя детьми, которым 7 и 10 лет, решила поплавать на SUP-бордах — в итоге возвращалась на берег на катере спасателей. Инцидент произошел 26 августа в 17.57 на Обском водохранилище.

— Мы заметили женщину и двух ребятишек на SUP-бордах, которых сильным ветром и волнением прибило к волнорезу. Отойти от волнореза и добраться до берега у них не получалось. Спасатели МАСС на катере подошли к находящимся в воде людям и оказали им помощь, — сообщили спасатели МАСС.

Сибирячку и ее детей спасатели доставили на берег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.