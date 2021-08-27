В Новосибирске мать с двумя детьми на SUP-бордах застряла посреди Обского водохранилища

Сильный ветер не давал подплыть к берегу. Фото: группа спасателей МАСС "ВКонтакте"
В Новосибирске 41-летняя мать с двумя детьми, которым 7 и 10 лет, решила поплавать на SUP-бордах — в итоге возвращалась на берег на катере спасателей. Инцидент произошел 26 августа в 17.57 на Обском водохранилище.
— Мы заметили женщину и двух ребятишек на SUP-бордах, которых сильным ветром и волнением прибило к волнорезу. Отойти от волнореза и добраться до берега у них не получалось. Спасатели МАСС на катере подошли к находящимся в воде людям и оказали им помощь, — сообщили спасатели МАСС.
Сибирячку и ее детей спасатели доставили на берег.
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