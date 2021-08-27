Под Новосибирском осенью начнут строить инфекционную больницу с вертолетной площадкой

Андрей Травников и первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков провели рабочее совещание. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников и первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков провели рабочее совещание на базе инфекционной больницы №1. Главный вопрос, который обсуждался, - строительство новой поликлиники в Новосибирской области.

Напомним, строительство клиники - это инициатива главы Новосибирской области, которую поддержало правительство РФ. Начнутся работы уже осенью.

- Город крайне нуждается в новой инфекционной больнице. Часть расходов берёт на себя Правительство Новосибирской области, часть – застройщик, но большую часть необходимо привлечь из федерального бюджета. Не сомневаюсь, что эту задачу мы решим, и как можно быстрее. Всё это – в рамках большой государственной программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. COVID-19 мы переживём, но есть другие виды заболеваний, и их необходимо лечить на качественном новом оборудовании, в современной больнице, - уверен Александр Жуков.

Постоят больницу под Новосибирском, в поселке Садовый. Там будут 6 лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также 4 лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. А еще там оборудуют вертолётную площадку для санитарной авиации, чтобы принимать пациентов из отдалённых районов области. Рассчитана больница на 504 койко-места.

- Это – не моногоспиталь для больных с одним диагнозом, тем же коронавирусом. В этой больнице могут одновременно находится пациенты с 20 и более различными нозологиями. Поэтому пришлось разрабатывать индивидуальный проект, - подчеркнул Андрей Травников.

Обойдется больница в 4,6 миллиарда рублей: из федерального бюджета выделят 3 миллиарда рублей. Реализован проект будет в рамках государственно-частном партнёрстве.