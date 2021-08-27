Новосибирский ученый рассказал, как «СКИФ» поможет разработать лекарство от коронавируса

Коронавирус под микроскопом. Фото: предоставлено изданием «ЧС.Инфо».

Новосибирский ученый Сергей Нетесов рассказал, что может помочь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает издание «ЧС.Инфо».

Вирусолог представил свой доклад «Уроки пандемии» на одном из круглых столов форума «Технопром-2021» . Он объяснил, что пока еще нет препаратов с доказанным специфическим действием, чтобы побороть коронавирус.

— Разработка специфических противовирусных средств лечения современными методами в России не налажена. Здесь методы определения пространственных структур вирусных ферментов должны кардинально изменить ситуацию. Поскольку это позволит перейти от перебора вариантов их ингибиторов к направленному синтезу на основе трехмерного моделирования. Так что здесь нам и понадобятся максимально возможности СКИФа, — цитирует доклад Сергея Нетесова издание.

Так же участие в круглом столе выступали представители центра вирусологии «Вектор». К примеру, Анастасия Бакулина рассказала, что на станции ЦКП «Скиф» есть оборудование предназначенное для исследований вирусов.

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