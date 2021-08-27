Погода в Новосибирске на 27 августа 2021 года: что обещают синоптики

К концу рабочей недели пришла особенно сильная жара. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 27 августа 2021 года: жара не будет спадать до самого конца недели. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет +28…+30 градусов, ночью — до +14…+16, с малой облачностью, без осадков. Подует восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. По области температура поднимется до +26…+31 градуса. Будет также ясно, без осадков, ночью и утром местами туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает еще более жаркий день. Уже утром температура поднимется с +16 до +25, а после полудня достигнет +29 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.