«Его не пустили к девушке»: парень ответит за шутку про бомбу в новосибирской школе

За шутку парню грозит серьезное наказание. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Калининском районном суде начали рассматривать дело парня, который сообщил о бомбе в здании. Напомним, 30 апреля в школе №211 20-летний парень подошел к двум ученикам, которые шли с перемены. Он посоветовал им не идти на уроки, так как в школе якобы заложена бомба.

— Обвиняемый не мог дозвониться до 16-летней девушки, которая училась в старших классах. У нее был разряжен телефон и гражданин решил узнать расписание. Охранник не пустил парня в школу, тогда тот подошел к ученикам во дворе. И сказал: «Зачем вы идете, в школе заложена бомба». Дети восприняли угрозу серьезно и сообщили учителю, — рассказала старший помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Директор школы эвакуировала учеников, на место приехала бригада кинологов, но они ничего не нашли. Вскоре парня вычислили, им оказался местный хулиган.

Как выяснилось, парень был ранее судим за кражи и грабеж, а также ложное сообщение об акте терроризма. Он состоял на учете в ПДН, однако характеризуется удовлетворительно. Вину признал частично, объяснил все неудачной шуткой.

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