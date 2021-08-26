В Новосибирске 13-летнего мальчика нашли мертвым у него дома

В Новосибирске в своей квартире нашли мертвым 13-летнего мальчика. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске в своей квартире нашли мертвым 13-летнего мальчика. Трагедия случилась вчера, 25 августа.

— Около двенадцати часов дня тело мальчика нашли в его квартире в Кировском районе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Известно, что с прошлого года школьник состоял на учете у кардиолога.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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