В Новосибирске 13-летнего мальчика нашли мертвым у него дома

В Новосибирске в своей квартире нашли мертвым 13-летнего мальчика.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске в своей квартире нашли мертвым 13-летнего мальчика. Трагедия случилась вчера, 25 августа.
— Около двенадцати часов дня тело мальчика нашли в его квартире в Кировском районе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Известно, что с прошлого года школьник состоял на учете у кардиолога.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
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