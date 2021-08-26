В Новосибирске болельщик «Спартака» сделал татуировку с певицей MакSим

Художник посвятил эскиз певице, которая вышла из комы. Фото: Борис Кудрявов // предоставлено Кириллом Василюком

Основатель тату-студии «ЕБШ» Кирилл Василюк вместе со всеми поклонниками певицы MакSим следил за новостями о здоровье артистки:

— Мы все переживали о Марине, когда она болела COVID-19. Когда в конце июля пришла в себя, наш мастер Антон в честь этого сделал эскиз тату с портретом Марины Максимовой. Вскоре нашелся желающий воплотить работу на своем теле, — рассказал Кирилл Василюк.

Заказчиком оказался футбольный болельщик «Спартака» из Томска Иван Коломин: он попросил сделать портрет на правой ноге. Мастер выполнил работу за два дня, на это потребовалось 10 часов.

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