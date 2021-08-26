Организатора махинаций с квартирами ученых СО РАН освободили из зала суда

Виновник не попал в тюрьму по истечению срока давности Фото: Андрей КОПАЛОВ

Суд вынес приговор экс-директору ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра», обвиненному в махинациях с продажей квартир, принадлежащих СО РАН.

По данным прокуратуры, мужчина был директором «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» с 2010 по 2015 год. В 2012 -2014 годах руководитель предоставил себе и подчиненным семь квартир, предназначенных сотрудникам СО РАН. Затем квартиры были приватизированы и проданы. Ущерб государству составил более 20 млн рублей.

— Подсудимый отрицал свою вину, однако мы предоставили исчерпывающие доказательства и суд вынес обвинительный приговор - ему вменили три года колонии-поселения. Но в связи с истечением срока давности преступления подсудимый был освобожден в зале суда, — прокомментировал КП-Новосибирск помощник прокурора Советского района Новосибирска Игорь Минтенко.

Прокуратура города Новосибирска также предъявила подсудимому гражданский иск о возмещении ущерба в интересах Минобрнауки РФ.

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