Сводка по коронавирусу Новосибирск, 26 августа: умерли шесть мужчин и пять женщин

За сутки умерли еще 11 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 26 августа: за последние сутки скончались еще 11 пациентов инфекционного госпиталя.

— Скончались мужчины в возрасте 40, 62, 67, 82, 85 и 87 и женщины в возрасте 47, 64, 74, 77 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 607 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 177 человек, с выздоровлением выписали 113 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 57 632 случая коронавируса, в том числе у 4 420 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 47 318 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 311 человек, в том числе 38 детей. В реанимации находится 168 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 17 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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