В Новосибирске загорелась детская больница: рассказываем, что случилось

Причиной стало короткое замыкание. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожар в кабинете детской клинической больницы №1 случился утром в четверг, 26 августа: в ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали подробности ЧП.

— Вызов поступил в 6.23, расчеты подняли по тревоге. Через три минуты выяснили, что загорелся один из кабинетов в административном корпусе на втором этаже здания. За считанные минуты потушили пожар, огонь повредил рабочее место на площади 3 квадратных метра, — прокомментировали в региональном МЧС.

Причиной пожара стало короткое замыкание, оно произошло до начала рабочего дня. В корпусе находились 150 человек — пациенты и сотрудники больницы. Однако задымления не было и эвакуация не потребовалась.

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