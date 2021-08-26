Умер Валерий Липенков — основатель «Музея Солнца» в Новосибирске

Скончался основатель новосибирского Музея Солнца Валерий Иванович Липенков. Фото: соцсети

Основатель новосибирского «Музея Солнца» Валерий Иванович Липенков скончался 25 августа на 81-м году жизни.

— Печальная новость. Сегодня не стало нашего друга, создателя уникального «Музея Солнца» Липенкова Валерия Ивановича. Светлая память! Наши соболезнования всем родным и близким. «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца…» Где-то он теперь там — на своем любимом Солнце. Греет нас… — написал в Facebook приятель Липенкова Юрий Дремин.

Валерий Липенков родился 27 января 1941 года на Алтае. Прошёл путь матроса, электрика, лаборанта. Работал в Институте ядерной физики СО РАН. Но больше всего его привлекало Солнце, Липенков увлекся изучением символов, мифов и трудов о небесном светиле. Он открыл детский клуб «Солнечный» и вел студию резьбы по дереву. А в1993 году он основал в Новосибирске «Музей Солнца», в котором сейчас представлены около двух тысяч экспонатов. С мая 2021 года музей переехал с улицы Дуси Ковальчук на Красный проспект, 165.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.