Под Новосибирском строят «Сибирский кольцевой источник фотонов»

Под Новосибирском начали строить «Сибирский кольцевой источник фотонов». Фото: Правительство Новосибирской области

Сегодня, 25 августа, под Новосибирском стартовало строительство «Сибирского кольцевого источника фотонов». Находиться он будет в наукограде Кольцово, сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы.

— Мы дали старт началу строительства одной из мощнейших в мире установок класса «мегасайенс», включающий ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус. СКИФ будет центром коллективного пользования и станет «интеллектуальным магнитом» не только для ученых нашей страны, но и для всего мирового сообщества, — сообщил Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Огромный бустер диаметром 250 метров, разгоняющий поток фотонов до скорости света займет более 30 гектаров площади. На базе центра будет создано более 30 новых лабораторий, где будут проводиться исследования, в том числе и в области биотехнологий и вирусологии. Ученые также предложили в дальнейшем обустроить там входную зону ЦКП «СКИФ» и открыть арт-объект в виде греческой буквы «гамма», которую используют для обозначения фотона.

Создание самого источника и строительство первой станции должно быть завершено до конца 2023 года, ввести его в эксплуатацию планируется в 2024 году. При этом часть оборудования для «СКИФ» уже разработана в Институте ядерной физики. На проект было выделено 37 миллиардов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.