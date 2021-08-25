В Бердске покончила с собой 89-летняя пенсионерка

Полиция разбирается в случившемся.
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
В Бердске 89-летняя пенсионерка покончила с собой: об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
- Пожилая женщина жила в доме на улице Микрорайон вместе с сыном и золовкой, - пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Пожилая женщина состояла а учете у психиатра.
Известно, что пенсионерка совершила самоубийство в восьмом часу вечера: о том, что сибирячка мертва, в полицию сообщил ее сын.
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