В Бердске покончила с собой 89-летняя пенсионерка

Полиция разбирается в случившемся. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Бердске 89-летняя пенсионерка покончила с собой: об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

- Пожилая женщина жила в доме на улице Микрорайон вместе с сыном и золовкой, - пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Пожилая женщина состояла а учете у психиатра.

Известно, что пенсионерка совершила самоубийство в восьмом часу вечера: о том, что сибирячка мертва, в полицию сообщил ее сын.

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