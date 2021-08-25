В Новосибирске задержали мужчину, зарегестрировавшего на свое имя «фирму-однодневку»

Следователи возбудили уголовное дело.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Новосибирске поймали 26-летнего парня, зарегестрировавшего «фирму-однодневку». Аферу он провернул в феврале этого года.
— Он пришел в налоговую фирму и попросил зарегистрировать его как директора общества с ограниченной ответственностью. В то же время, фактически руководить фирмой, организовывать его хозяйственную и иную деятельность фигурант по делу не намеревался. Все его действия должны были оплатить. Сумма составляла 30 тысяч рублей, — сообщили в Следственном комитете России по Новосибирской области.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье 173.2 часть 1 УК РФ — «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Правоохранители продолжают расследование.
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