В Новосибирске 58-летний мужчина надругался над двумя младшеклассницами

В Новосибирске две ученицы начальных классов стали жертвами насильника.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске две ученицы начальных классов стали жертвами педофила. В надругательстве над школьницами обвиняют 58-летнего мужчину.
— В субботу, 21 августа, 58-летний мужчина в своей квартире в Советском районе надругался над двумя 9-летними девочками, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Известно, что школьницы из благополучных семей и на учете в ПДН не состояли.
Мужчина задержали у него дома правоохранители, однако меру пресечения ему так и не избрали. Сибиряк попал в больницу с гипертоническим кризом.
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