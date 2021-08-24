В Новосибирске двух закладчиков судят за убийство подельника в Новосибирске

Двое закладчиков избавились от подельника
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В суд передано дело двух закладчиков, которых обвиняют в убийстве своего подельника.
— 14 мая 202о года молодые люди в возрасте от 25 до 27 лет дважды пытались сбыть наркотические средства в Ленинском районе с помощью интернета. На почве разногласий двое обвиняемых убили 25-летнего подельника в гараже на улице Широкая. Затем один из обвиняемых похитил сотовый телефон убитого, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Следователи обнаружили в гараже обрез и наркотики, которые собирались продавать. Возбуждено пять уголовных дел о попытке сбыта наркотических средств в крупном размере, дело о незаконном хранении оружия, краже и уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц.
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