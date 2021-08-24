Жителя Германии нашли мертвым под мостом в Новосибирске

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция выясняет обстоятельства гибели жителя Германии в Новосибирске: его обнаружили мертвым под мостом у площади инженера Будагова. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск

- Тело нашли около десяти часов утра 20 августа, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Известно, что мужчине было 59 лет, он приехал в Новосибирск 18 августа и жил у своих родных.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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