Сводка по коронавирусу Новосибирск, 23 августа: умерли 12 пенсионеров

Коронавирус не щадит людей пожилого возраста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 23 августа: в областном оперштабе рассказали, что от коронавируса в Новосибирской области умерли еще 12 человек. И все были пенсионного возраста.

— Это четверо мужчин в возрасте от 67 до 88 лет и 8 женщины в возрасте от 65 до 88 лет. Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии умерли 2 576 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 175 человек, с выздоровлением выписали 43 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 57 092 случая коронавируса, в том числе у 4 374 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 47 006 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 497 человек, в том числе 45 детей. В реанимации находится 179 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 24 пациента.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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