Жители Академгородка хотят увековечить память пианистки Веры Лотар-Шевченко

Вера Лотар-Шевченко жила в Академгородке. Фото из архивов СО РАН, Анастасии БЕЗНОСОВОЙ-БЛИЗНЮК.

Пианистка Вера Лотар-Шевченко - настоящая легенда Академгородка: она приехала работать в Сибирь по личному приглашению академика Лаврентьева и прожила в Новосибирске 17 лет. Она умерла 10 декабря 1982 года, и спустя почти 40 лет жители Академгородка хотят почтть ее память.

Инициативная группа во главе с основателем Интегрального музея Анастасией Безносовой-Близнюк предлагает установить барельеф на доме 4 по улице Терешковой, где жила пианистка.

- Это и дом моего детства. Мы встречались часто во дворе с Верой Августовной, - рассказала изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» Анастасия. — Идею установки барельефа предложила Елена Жолнеровская. Мы теперь обсуждаем проект со скульптором.

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