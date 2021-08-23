Погода в Новосибирске на 22 августа 2021 года: как в пляжный сезон

Природа дает новосибирцам больше солнца под конец лета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 23 августа 2021 года выдастся такая, что хоть сейчас отправляйся на пляж. Рабочая неделя начинается с палящего солнца и жары.

— Днем в Новосибирске будет +25…+27 градусов, с переменной облачностью без осадков. Подует юго-восточный ветер. По области будет еще жарче: +25…+30 градусов, однако в западных районах возможны дожди с грозами, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» показывает, что завтра уже с утра будет +20, а днем температура повысится до +27. День обещает быть солнечным и ясным, облаков на небе почти не будет.

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