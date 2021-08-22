Священник из Новосибирска разыграл в Instagram шоколадки со Святой земли

Призами в розыгрыше стали сувениры из Израиля. Фото: o.andreitu

Священник из Александро-Невского собора Новосибирска Андрей Тупиченко недавно разыграл среди читателей своего блога призы со святой земли. Клирик завел аккаунт в Instagram и уже успел набрать чуть больше 200 подписчиков. В честь этого он провел для них конкурс на знание лингвистики.

— Уберите лишнее слово: богадельня, гудбай, спасибо, хэппи-энд, — так гласило задание. А призами выступили две шоколадки ручной работы и кашемировый палантин из Израиля. Правда, предназначались они только для Новосибирска — как шутит клирик, «шоколад по почте отправить нельзя– он же в дороге весь растает».

Андрей Тупиченко — не только клирик, но и тренер любительского мини-футбольного клуба «Александр Невский» и помощник руководителя епархиального спортотдела. В своем Instagram он старается быть ближе к народу, любит пошутить и доступно рассказывает о церкви и православной вере.

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