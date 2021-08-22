В Новосибирске 24-летнего парня нашли погибшим под окнами девятиэтажки

Парень погиб на месте. Фото: сообщество "Инцидент.Новосибирск" "ВКонтакте"

Жителя Новосибирской области нашли погибшим под окнами девятиэтажного дома на улице Забалуева,53. Трагедия случилась утром 22 августа.

— По предварительным данным, 24-летний житель Кыштовского района находился на 9 этаже этого дома. От полученных травм он скончался на месте ЧП. Материалы будут направлены в Следственный комитет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Подписчики сообществе «Инцидент Новосибирск» рассказали, что в квартире, где находился парень, была вечеринка:

— Компания молодых людей из этой квартиры всю ночь пила, — сообщили на странице паблика очевидцы.

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