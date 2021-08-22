У нелегальных уличных торговцев в Академгородке изъяли почти полтонны овощей

Почти полтонны овощей и фруктов продавали нелегально. Фото: предоставлено информационным порталом "Навигатор"

Чиновники совместно с полицией изъяли две «ГАЗели» овощей с нелегальных прилавков в Академгородке Информационный портал «Навигатор» рассказал о рейде администрации Советского района.

— Комиссия работала на Морском проспекте, 22 возле магазина «Городок». Было изъято 450 килограммов овощей. Товар на двух «Газелях» был перемещен в специальное место хранения до момента рассмотрения административных протоколов. В связи с большим объемом товара даже на двух машинах вывезти все за раз не удалось, — отметили в администрации Советского района.

В администрации отмечают, что всего в районе было проведено 143 рейда, а вот продукцию изъяли впервые.

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