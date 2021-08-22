«Спаслись 11 детей»: две многодетные семьи оказались на улице из-за пожара в Новосибирске

Многодетные родители успели спастись и вывести детей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Две многодетные семьи остались без жилья из-за пожара, вспыхнувшего около 08.50 утра в переулке 16-й Бронный в Новосибирске. Сначала загорелась баня, а потом огонь перекинулся на крышу дома.

— На момент прибытия первого пожарного расчета горела кровля частного дома. В течение получаса пожарные потушили открытый огонь и спасли соседние дома от возгорания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В доме проживали две многодетные семьи — 6 взрослых и 11 детей. К счастью, они успели выбраться и обошлось без пострадавших. Огонь полностью уничтожил кровлю дома, даже перекрытия первого этажа обрушились.

Сейчас администрация Кировского района решает вопрос о временном жилье для многодетных семей.

Смотреть видеосюжет Пожар оставил две многодетные семьи без жилья в Новосибирске

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