«Я не могу его подвести»: сибирячка просит помочь мужу-инвалиду, деградировавшему до уровня ребенка после купания в Оби

Внешне сибиряк почти не изменился, но интеллект упал. Фото: предоставлено Ириной Ларионовой

Сибирячка Ирина Ларионова просит помочь ее мужу, который деградировал до уровня 10-летнего ребенка после купания в Оби.

— Два года назад в мой дом пришла беда. У мужа Максима поднялась температура под 40, началась сильная головная боль. Все как обычно: поликлиника, ОРВИ, лечение. Вот только лучше не стало ни через три дня, ни через неделю, ни через две. Максим (стал странно себя вести: не смог разблокировать свой телефон; задавал один и тот же вопрос, позабыв, что уже трижды его задал за последние полчаса. Дальше скорая, инфекционная больница, реанимация, — рассказала Ирина Ларионова.

Болезнь перевернула жизнь счастливой семьи: менингит сделал сибиряка инвалидом. Мужчина лишился работы, пережил несколько инсультов и переболел коронавирусом. Теперь, помимо повседневных трат, Ирине самой нужно оплачивать реабилитацию мужа — отоколо 40 тысяч рублей в месяц — и выплачивать ипотеку — около 23 тысяч в месяц. Но ее зарплаты и пенсии мужа с трудом хватает на оплату лекарств.

— Я не могу иначе. 11 лет совместной жизни, 9 из них я была за спиной мужа. Теперь я ему спина. Я не могу его подвести, я просто обязана! — говорит Ирина. — Мне стыдно и неудобно просить помощи. Но на эту борьбу нужны силы.

Женщина два года тянет на себе лечение мужа и ипотеку. Фото: предоставлено Ириной Ларионовой

Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь помочь семье Ларионовых, то свяжитесь с редакцией по телефону 8-923-145-11-03. Мы все контакты обязательно передадим Ирине.

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