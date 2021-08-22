Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+14°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2021 5:26

«Зачем так гнать?»: новосибирец протаранил ограждение во дворе дома

Очевидцы подозревают, что водитель был пьян
Никита МАНЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель не заметил блока, спеша по двору

Водитель не заметил блока, спеша по двору

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Поздним вечером 21 августа ДТП произошло на жилмассиве «Матрешкин двор» в Кировском районе: новосибирец разогнался во дворе новостройки и врезался в бетонный блок на дороге.

— Водитель седана протаранил ограждение у дома на улице Петухова, 99/1. Автомобиль разбился и не смог ехать дальше, — рассказали подписчики «АСТ-54».

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Пользователи соцсетей осудили невнимательного водителя:

— Во дворе скоростной режим надо соблюдать. А если учесть, что в городе нет дорог, то зачем вообще так гнать?, — прокомментировал подписчик «АСТ-54».

— Говорят, что там в машине все пьяные были, — пишут сибиряки.

Новосибирец протаранил блок во дворе на Петухова
Видео из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.