«Зачем так гнать?»: новосибирец протаранил ограждение во дворе дома

Водитель не заметил блока, спеша по двору Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Поздним вечером 21 августа ДТП произошло на жилмассиве «Матрешкин двор» в Кировском районе: новосибирец разогнался во дворе новостройки и врезался в бетонный блок на дороге.

— Водитель седана протаранил ограждение у дома на улице Петухова, 99/1. Автомобиль разбился и не смог ехать дальше, — рассказали подписчики «АСТ-54».

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Пользователи соцсетей осудили невнимательного водителя:

— Во дворе скоростной режим надо соблюдать. А если учесть, что в городе нет дорог, то зачем вообще так гнать?, — прокомментировал подписчик «АСТ-54».

— Говорят, что там в машине все пьяные были, — пишут сибиряки.

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