Под Новосибирском мать ударила ножом своего сына

Пострадавшего парня доставили в больницу. Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП произошло в одном из домой на улице Юбилейной в поселке Шахты: там мать набросилась с ножом на своего сына. Об этом рассказал источник КП-Новосибирск.

- 39-летняя мать посорилась со своим 22-летним сыном, - сообщил истоник КП-Новосибирск. - Во время потасовки женщина, которая ранее была судима за убийство, набросилась на сына с ножом и ударила его в живот.

К счастью, внутренние органы парня не пострадали от удара ножом: сейчас он находится в болинице, ему оказали необходимую помощь. А правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

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