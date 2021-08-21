В Новосибирске неизвестные наклеили ЛГБТ-флаги в сквере Славы

Такие флаги появились в сквере.

Изображения нарисованных ЛГБТ-флагов появились в новосибирском сквере Славы: сразу в нескольких местах неизвестные приклеили к столбам, березе, информационному стенду и даже к военной технике.

Причем есть там флаг не только с изображением цветов радуги, но и флаг бисексуалов (на нем розовая, фиолетовая и синяя полоски), пансексуалов (с розовый, желтой и голубой полосками).

Зачем кому-то понадобилось расклевать их в месте, посвященном Великой Отечественной войне, неясно: никаких надписей рядом с ними нет.

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