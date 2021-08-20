Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пенсионерка пожаловалась на сына, отобравшего у нее деньги. Инцидент произошел в городе Черепаново Новосибирской области.

— Женщине 61 год. К ней пришел сын и забрал у пожилой матери продукты, но и деньги в сумме 8 800 рублей. Мужчине 41 год, — уточнил источник.

Теперь правоохранителям предстоит разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что «Комсомолка» рассказывала историю, где женщина украла у своей подруги сумку с деньгами и продуктами. Инцидент произошел в Венгеровском районе в селе Заречье. Женщины сидели вместе выпивали, после чего одна из них украла у другой сумку.

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