Под Новосибирском на ночь перекроют федеральную трассу

Чуйский тракт - одна из самых красивых трасс. Фото: Олег УКЛАДОВ

Под Новосибирском на 31 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» временно перекроют движение: там нельзя будет проехать в ночь на 22 августа.

— Там будут проводиться монтажные работы для строительства нового надземного пешеходного перехода. Маршрут объезда проложен через поселки Новый и Речкуновка и будет обозначен временными дорожными знаками, — сообщает пресс-служба «Сибуправодор».

Важный момент: автомобилям, чья длинна превышает 12 метров, придется дожидаться открытия трассы.

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