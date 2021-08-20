Под Новосибирском на ночь перекроют федеральную трассу

Чуйский тракт - одна из самых красивых трасс.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Под Новосибирском на 31 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» временно перекроют движение: там нельзя будет проехать в ночь на 22 августа.
— Там будут проводиться монтажные работы для строительства нового надземного пешеходного перехода. Маршрут объезда проложен через поселки Новый и Речкуновка и будет обозначен временными дорожными знаками, — сообщает пресс-служба «Сибуправодор».
Важный момент: автомобилям, чья длинна превышает 12 метров, придется дожидаться открытия трассы.
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