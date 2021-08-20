В Новосибирске столкнулись иномарка и грузовик: пострадали два человека

Передняя часть авто слетела от удара. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого, 109 произошла серьезная авария: там столкнулись седан Nissan Laurel и грузовик Hyundai Porter. Фото с места аварии очевидцы выложили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— От удара переднюю часть Nissan Laurel смяло, а Hyundai Porter отбросило на бордюр. Водитель и пассажир грузовика госпитализированы, — пишут свидетели ДТП.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель седана перестраивался и не заметил другой автомобиль.

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