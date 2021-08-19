Новосибирский аквапарк подал заявление о банкротстве

Новосибирский аквапарк хочет объявить себя банкротом. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирский аквапарк хочет объявить себя банкротом. Иск появился на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Как указано в картотеке дел, заявление было подано компанией недавно — 18 августа. Сумма долга составила более 2,2 миллиарда рублей.

Пока еще суд не принял исковое заявление, поэтому дата судебного заседания тоже пока не назначена.

Напомним, аквапарк в Новосибирске является самым большим крытым аквапарком в России. Он открылся в 2016 году, а в 2021 году на какое-то время приостановил свою работу в связи со сменой арендатора.

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