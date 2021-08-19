В Новосибирске Октябрьский мост отремонтируют в 2023 году

Октябрьский мост приведут в порядок. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске городские власти планируют отремонтировать Октябрьский мост через два года, а в этом году там заасфальтируют проезжую часть. Об этом 19 августа заявил мэр Анатолий Локоть.

— Отремонтировать мост за текущий год не получится, поэтому принято решение провести капитальный ремонт через два года, в 2023 году, — рассказал градоначальник во время пресс-конференции.

Также известно, что аукцион по поиску подрядчика будет объявлен в самое ближайшее время.

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