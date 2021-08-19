Сводка по коронавирусу Новосибирск, 18 августа: от болезни умерла 87-летняя женщина

Коронавирус унес жизни еще 12 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 18 августа: в областном оперштабе рассказали, что от коронавируса в Новосибирской области умерли еще 12 человек.

— Это мужчины в возрасте 63 и 98 лет и женщины в возрасте 55, 60, 69, 70, 73, 79, 82, 85 лет и две женщины в возрасте 63 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 522 человека, — сообщили в областном оперштабе.

COVID-19 за последние сутки в регионе диагностировали еще у 187 человек, с выздоровлением выписали еще 112 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 56 374 случая коронавируса, в том числе у 4 301 ребенка. С выздоровлением уже выписаны в сумме 46 701 пациент.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 600 человек, в том числе 40 детей. В реанимации находится 195 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 25 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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