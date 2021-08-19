Следователи проверят новосибирский аквапарк после ЧП с сибирячкой, повредившей ногу

Выясняются все детали произошедшего. Фото: Архив «КП»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Следственный комитет начал проверку после того, как 31-летняя сибирячка во время спуска с горки в новосибирском аквапарке. ЧП произошло 18 августа.
— Организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства.
На данный момент известно, что женщина зацепилась ногой за торчащее железо и повредила ногу. По результатам проверки будет принято решение о том, предъявят ли обвинение сотрудникам аквапарка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер