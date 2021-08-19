Следователи проверят новосибирский аквапарк после ЧП с сибирячкой, повредившей ногу

Выясняются все детали произошедшего. Фото: Архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет начал проверку после того, как 31-летняя сибирячка во время спуска с горки в новосибирском аквапарке. ЧП произошло 18 августа.

— Организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент известно, что женщина зацепилась ногой за торчащее железо и повредила ногу. По результатам проверки будет принято решение о том, предъявят ли обвинение сотрудникам аквапарка.

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