Новосибирцы спасли от усыпления щенка с заячьими ушами

Собачка ищет себе новых хозяев. Фото: Ольга Финько

В одну из ветклиник Новосибирска хозяева принесли усыплять 5-месячного щенка по кличке Клепа. У собаки была сломана лапа - она повредила ее во время игры, но владельцы девочки-метиса заявили: «Лечить не будем, усыпите».

— Хозяева собаки не рассматривали ее как живое существо: для них это было баловство, на которое не нужно тратить деньги, — рассказала КП-Новосибирск руководитель приюта «С любовью и заботой» Ольга Финько.

Сейчас Клепе сделали операцию и ищут для него новых хозяев. Она очень активная и любит играть, с другими животными хорошо ладит. Если вы готовы приютить Клепу, то звоните по тел. 8-999-469-95-63 (Мария Викторовна), 8-913-383-64 (Ольга).

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