Сибирячка пожаловалась в полицию на лошадь, которая вытоптала ей картошку

Сибирячка обратилась в полицию.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Забавное обращение поступило в полицию от жительницы села Борисоглебское Убинского района Новосибирской области. Она пожаловалась не на воров или шумных соседей, а на лошадь. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- Животное живет у соседей, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Ночью лошадь оторвалась с привязи и потоптала картошку на огороде сибирячки.
Когда женщина обнаружила, что лишилась части урожая, то написала заявление в полицию.
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