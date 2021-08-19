Сибирячка пожаловалась в полицию на лошадь, которая вытоптала ей картошку

Сибирячка обратилась в полицию. Фото: Виктория МИНАЕВА

Забавное обращение поступило в полицию от жительницы села Борисоглебское Убинского района Новосибирской области. Она пожаловалась не на воров или шумных соседей, а на лошадь. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Животное живет у соседей, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Ночью лошадь оторвалась с привязи и потоптала картошку на огороде сибирячки.

Когда женщина обнаружила, что лишилась части урожая, то написала заявление в полицию.

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