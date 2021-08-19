Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области: погибло четверо мужчин

На месте работает полиция. Фото: ГИБДД Новосибирской области

Сегодня ночью, 19 августа, около 01:50 в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Водитель грузового автомобиля «Скания» ехал из Омска в Новосибирск Водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем «Тойота Камри». После этого иномарка въехала в грузовой автомобиль«Мерседес», стоявшим на светофоре.

— В аварии погибли четыре мужчины, в том числе водитель легкового автомобиля, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Сейчас на месте работают правоохранители. Им предстоит выяснить не только кем были погибшие, но и все обстоятельства произошедшего.

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