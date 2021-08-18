Жители новосибирской Первомайки поймали закладчика по кличке Дьябло

В Новосибирске жители Первомайки поймали закладчика наркотиков по кличке Дьябло. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске жители Первомайки поймали закладчика наркотиков по кличке Дьябло. Наркокурьера сибиряки засняли на видео и выложили ролик в сеть.

— Он и еще несколько закладчиков работают у одного из местных магазинов. Живут они на улице Первомайская, наконец-то удалось их поймать, — рассказали сибиряки.

В кадре ролика, снятого сибиряками, мужчина рассказывает о том, что действительно выложил объявление о продаже наркотиков в интернете, а потом сам привез их покупателю. Однако, сообщили ли сибиряки о произошедшем в полицию, неизвестно.

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