В Новосибирске возле метро нашли девятиэтажный дом-самострой

В Новосибирске обнаружили девятиэтажный самострой в районе метро площади Маркса. Фото: Михаил Рязанцев

В Новосибирске обнаружили девятиэтажный самострой в районе метро площади Маркса. Об этом рассказал в своем фейсбуке общественник Михаил Рязанцев.

— Изначально я заинтересовался другим жилищным конфликтом на улице Серафимовича. Но уже на месте я увидел, что рядом с нужным мне жилым комплексом стоит еще один девятиэтажный недостроенный дом, огороженный строительным забором. Местные жители сказали, что к их ЖК он отношения не имеет, и строили его другие лица вообще без разрешения. Самострой в Новосибирске не редкость, но чаще всего это малоэтажные дома в частном секторе, а построить девятиэтажку без разрешения почти на линии метро, казалось бы, невозможно, — рассказал в своем посте общественник. — Но действительно, разрешения на строительство на муниципальном портале не было. Я сделал запрос в мэрию, и департамент строительства и архитектуры подтвердил, что оно не выдавалось, и эта информация уже передавалась в областную строительную инспекцию. Застройщик, которому принадлежит участок, находится в стадии банкротства. Согласно Росреестру, на нем зарегистрирован объект незавершенного строительства без указания этажности. А дольщиков у этого самостроя, долгостроя и недостроя одновременно — якобы нет.

Нелегальному долгострою, тем временем, уже пять лет. Пока что его дальнейшая судьба остается неизвестной.

— Достроить его по современным нормативам без отклонений — невозможно. И, хоть и жалко сносить уже готовый дом, но, вероятно, именно эта участь его и ждет. Сейчас все зависит от действий мэрии, — пояснил КП-Новосибирск Михаил Рязанцев.

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